Mondiali, Ronaldo punta la Coppa: "Portogallo, non è impossibile!"

Il Mondiale di Cristiano Ronaldo inizierà giovedì 24 novembre contro il Ghana. Il fuoriclasse portoghese, dopo lo scioccante annuncio sulla sua separazione dal Manchester United, è pronto a tornare in campo con la sua Nazionale (con cui in carriera ha finora messo a segno ben 117 gol) nel match d'esordio in Qatar. Il cinque volte Pallone d'Oro, dopo un avvio di stagione decisamente complicato in Inghilterra, è pronto a rifarsi nel torneo iridato e dal suo profilo Instagram ha mandato un messaggio che ha caricato tutti i tifosi: "Stiamo per iniziare la nostra avventura nella più grande competizione del mondo. Un'avventura che ci auguriamo sia lunga e piena di successi, per tenere alto il nome e la bandiera del nostro Paese. Vogliamo riempire tutti i portoghesi di orgoglio e gioia. Non è impossibile! Forza Portogallo!".