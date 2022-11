Belgio-Canada 1-0: Batshuayi e Courtois regalano la vittoria a Martinez

Il Belgio di Roberto Martinez , privo di Romelu Lukaku , fa il suo esordio al Mondiale in Qatar vincendo in maniera sofferta contro il Canada con il risultato finale di 1-0 . A realizzare il gol decisivo ci ha pensato proprio il sostituto del belga dell’Inter, Batshuayi , sfruttando l’assist di Alderweireld al 44'. Il Canada, alla sua prima partita di Coppa del Mondo degli ultimi 36 anni, non ha sfigurato. La selezione di Herdman si è dimostrata una squadra di grande personalità, approcciando il match con un atteggiamento propositivo fin da subito, come confermato dall’occasione su rigore, fallita da Davies che si è fatto ipnotizzare da Courtois dopo neanche dieci minuti di partita. Ad attendere il Belgio nel secondo match del Gruppo F ci sarà il Marocco , che nel primo turno ha guadagnato un punto contro la Croazia di Modric .

Belgio-Canada 1-0, la partita

La partita inizia in salita per il Belgio: all’8’ Ferreira Carrasco colpisce di mano in area e l’arbitro, dopo l’aiuto del Var, concede il calcio di rigore per i canadesi. Sul dischetto Alphonso Davies si fa però ipnotizzare da Courtois, che para e mantiene il risultato sullo 0-0. Nei minuti successivi il Canada continua con una pressione molto alta e la squadra di Martinez risulta poco concreta quando riesce ad avvicinarsi alla porta avversaria, come al 24’ quando Batshuayi spara alto da buona posizione. Dopo un altro episodio dubbio da VAR al 38’, l’attaccante del Fenerbahce porta in vantaggio i Diavoli Rossi al 44’ sfruttando il bel passaggio filtrante di Alderweireld. Il primo tempo si chiude dunque sul punteggio di 1-0 per il Belgio. La gara nel secondo tempo continua ad essere caratterizzata da una pressione molto alta del Canada e dall’imprecisione dei giocatori di Martinez: al 66’ De Bruyne serve un pallone al centro dell’area all’autore del primo gol, che però si fa intercettare da un gran recupero di Larin. Nell’ultima fase del match la selezione di Herdman continua a spingere cercando inutilmente il gol del pareggio.