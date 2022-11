Bernardeschi, mano arcobaleno e sfogo tv: "Diritti civili calpestati"

Continua a tenere banco il divieto imposto dalla Fifa sulle fasce 'One love' , che molti capitani erano pronti ad indossare durante i match di Coppa del Mondo, mettendo di fatto a tacere il messaggio di solidarietà nei confronti della comunità Lgbtq+. Se la Germania si è resa protagonista della protesta el giorno con la mano davanti alla bocca, l'ex esterno della Juventus Federico Bernardeschi , passato la scorsa estate a parametro zero al Toronto, è entrato a gamba tesa sulla questione in diretta a 'Il Circolo dei Mondiali' su Rai Uno al termine di Belgio-Canada.

Bernardeschi: "Il mondo dovrebbe insorgere"

Mentre in studio si commentava l'episodio avvenuto prima di Germania-Giappone, Federico Bernardeschi ha espresso il proprio pensiero sulla delicata tematica: "Faccio questo gesto - mostrando una mano dipinta con i colori dell'arcobaleno - perché i diritti civili, la libertà di espressione, quella di pensiero e il poter scegliere il proprio credo, sono cose inviolabili nella vita. Nessun essere umano, nessun governo, nessuna politica, nessuna amministrazione di qualsiasi genere può e deve violare i diritti civili. È una cosa abominevole. Quando si calpestano i diritti civili in questo modo, il mondo dovrebbe insorgere. Purtroppo, vedo che stiamo ancora molto attenti a come esprimersi, ma non è così che si combattono le battaglie, soprattutto quelle sui diritti civili. Ci sono persone che hanno fatto la storia in questa tematica e noi nel 2022 stiamo ancora qui a dire 'Sì, ma forse, ma perché...'. No! Sui diritti civili non c'è storia, si sta dalla parte della giustizia. Sono molto emozionato nel dire queste cose".