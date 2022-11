Germania, voto al coraggio. Khalifa severa ma giusta, Infantino in media

Germania 10

Solo in un Mondiale dove si è deciso che il risultato conta un po' meno del solito, una nazionale quattro volte campione del mondo battuta all'esordio dal Giappone può meritare il voto più alto. Ma c'è bisogno di coraggio e nessuno come i tedeschi hanno dimostrato di averne, piazzando la ministra dell'Interno, Nancy Faeser, in tribuna con la fascia 'One Love' in bell'evidenza e denunciando, in campo, la censura subita.