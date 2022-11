Diretta Uruguay-Corea del Sud ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - Si apre anche il girone H del Mondiale in Qatar con la sfida all'Education City Stadium di Al Rayyan tra l' Uruguay e la Corea del Sud . La Celeste guidata dal ct Diego Alonso se la dovrà vedere con gli asiatici, che punteranno tutto sulla stella Son, in campo con la mascherina protettiva.

Dove vedere Uruguay-Corea del Sud: streaming e d iretta tv

Uruguay-Corea del Sud si gioca alle 14 all'Education City Stadium di Al Rayyan e sarà trasmessa in esclusiva tv su Rai 2 (anche sul canale 101 Rai 4K per chi dispone di una tv abilitata) e in streaming su RaiPlay.

Uruguay-Corea del Sud : probabili formazioni

URUGUAY (4-4-2): Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta; Suarez, Nunez. Ct: Diego Alonso. A disposizione: Muslera, Sosa, Matias, Coates, Caceres, Rodriguez, De la Cruz, Torreira, Canobbio, Ugarte, Pellistri, Gomez, Torres. Indisponibili: Araujo, Cavani. Squalificati: nessuno.

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kwon Kyung-won, Kim Jin-su; Hwang In-beom, Jeong Woo-yeong; Hwang Hee-chan; Lee Jae-sung, Son Heung-min; Hwang Ui-jo. Ct: Bento. A disposizione: Song Bum-keun, Jo Hyeon-woo, Yoon Jong-gyu, Hong Chul, Kim Young-gwon, Kim Tae-hwan, Cho Yu-min, Jung Woo-young, Pak Seung-ho, Son Jun-ho, Lee Kang-in, Kwon Chang-hoon, Cho Gue-sung, Na Sang-ho, Song Min-Kyu. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

ARBITRO: Turpin (Francia). Assistenti: Danos, Gringore (Francia). Quarto uomo: Kovacs (Romania). Var: Brisard (Francia). Ass. Var: Millor (Francia).