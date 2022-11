Diretta Brasile-Serbia ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

TORINO - È arrivato il momento dell'esordio Mondiale anche per la Serbia di Dusan Vlahovic (non ci sarà Kostic, infortunato). La nazionale dell'attaccante bianconero scende infatti oggi in campo al Lusail Iconic Stadium per affrontare il Brasile, una delle favorite del torneo. Per il centravanti della Juventus sarà "derby" con Alex Sandro.