Svizzera-Camerun 1-0: Vargas illumina, Embolo decide

Il Camerun punito da un camerunese: Breel Embolo, attaccante della Svizzera, è nato infatti a Yaondé nel 1997 e si è trasferito con la famiglia nella Confederazione elvetica all'età di 6 anni. Il gol di Embolo toglie molte speranze alla nazionale diretta da Song, che ora dovrà giocarsi le sue chance contro Serbia e Brasile, mentre la Svizzera si mette nella condizione ideale in attesa dell'altra gara del gruppo G in programma nella serata. Eppure nel primo tempo era stato il Camerun a mostrarsi più solido e pericoloso, al cospetto di una Svizzera contratta e poco compatta nel pressing: Mbeumo dopo 10 minuti potrebbe servire Choupo-Moting solo in area ma preferisce concludere e Sommer respinge; al 30' un diagonale di Hongla impensierisce il portiere che ipnotizzò Jorginho per ben due volte; al 35' salvataggio decisivo di Widmer che priva Toko-Ekambi di una conclusione a botta sicura. Le uniche occasioni della squadra di Yakin arrivano da corner: la palla di Vargas è invitante prima per Elvedi e poi per Akanji ma in entrambi i casi termina a lato.