Uruguay-Corea del Sud 0-0: Godin e Valverde si fermano al palo

Uruguay-Corea del Sud 0-0: la partita

Primo tempo a reti inviolate ma ricco di emozioni figlie anche degli alti ritmi di gioco imposti dalla Corea del Sud che, al 33', si divora il gol del possibile vantaggio con Ui-Jo Hwang: servito perfettamente dalla destra (Kim Moon-Hwan) nel cuore dell'area, da solo, calcia sopra la traversa praticamente un rigore in corsa! Anche l'Uruguay ha le sue occasioni e la più ghiotta arriva verso la fine del tempo quando, al 42', su calcio d'angolo l'ex Inter Godin colpisce benissimo di testa ma colpendo il palo alla destra di Kim. Nella ripresa è sempre la Corea del Sud che fa la partita proponendosi spesso nella metà campo degli uruguaiani: al 77' Cho esegue un bel rito in contro-balzo da fuori area ma la sfera finisce largamente alla sinistra del portiere. Anche gli uomini di Alonso si fanno vedere all'84' con Nunez che cerca il "tiro a giro " da fuori area ma, anche per lui, palla a lato. All'89' l'Uruguay colpisce il 2° palo della serata con Valverde che da fuori area colpisce il palo destro e, sul capovolgimento di fronte, Son spaventa Rochet con un velenoso tiro a raso terra. Nell'ultimo quarto d'ora la "Celeste" ha il comando delle operazioni ma non riesce a creare un vero pericolo se non un calcio d'angolo mal calciato.