Un Mondiale senza Italia, un Mondiale con gli italiani: usi e costumi dei tifosi azzurri

Al Mondiale senza l’Italia, ma con gli italiani davanti alla tv. E quali sono le abitudini dei nostri connazionali nella veste di spettatori? Risponde una ricerca condotta da Swg per Deliveroo e le domande fioccano: gli italiani guarderanno le partite? E se sì, per quale Nazionale faranno il tifo? E chi sarà la rivelazione in Qatar? Per quale squadra si farà il tifo al punto da spendersi in riti portafortuna, e per chi invece si guferà? Pizza a parte, come accompagneranno a tavola la visione dell’evento? Prime risposte: al netto del buon cibo e delle immancabili scaramanzie, gli italiani hanno scelto il Brasile e la Spagna, con il 15% di preferenza per entrambe.