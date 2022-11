Neymar infortunato: in lacrime in panchina, Brasile in ansia. Cosa è successo

DOHA (Qatar) - Vittoria all'esordio Mondiale per il Brasile che passa per 2-0 contro la Serbia, ma è una serata che rischia di diventare amara per la Selecao. La verdeoro tiene il fiato sospeso infatti per le condizioni della sua stella: Neymar. Il numero 10, nella sfida contro Vlahovic e compagni ha ricevuto un colpo su scivolata di Milenkovic al minuto 67, ha provato a restare in campo per 13', ma all'80° del match si è seduto sul terreno di gioco arrendendosi al dolore (al suo posto Antony). In panchina Neymar ha subito ricevuto il ghiaccio, ma poco dopo è sprofondato in lacrime per essere poi consolato dai compagni. Le immagini hanno scosso l'intero Brasile, compresa quella della sua caviglia gonfia che fa davvero temere. Un punto debole del brasiliano, proprio le caviglie sulle quali ha avuto molti infortuni, compresa quella frattura con il Psg che lo allontonò dai campi per tre mesi. Ora Tite attende di conoscere gli esiti degli esami per capire quale sarà il futuro di O'Ney, ma il Mondiale del Qatar rischia di perdere un altro assoluto protagonista.