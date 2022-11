Diretta Galles-Iran ore 11: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

AL RAYYAN (QATAR) - Ad aprire il secondo turno della fare a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 sarà la sfida in programma alle ore 11 all'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan tra Galles e Iran . La nazionale di Page ha pareggiato 1-1 all'esordio contro gli Usa: dopo esser passati in svantaggio nel primo tempo per il gol del figlio d'arte Timothy Weah, i gallesi hanno trovato il definitivo pari con Bale nella ripresa su calcio di rigore. La selezione di Queiroz , invece, è stata travolta dall'Inghilterra (6-2) e quindi occupa attualmente l'ultimo posto del Gruppo B . Secondo incrocio in assoluto tra queste due formazioni, dopo quello vinto, per 1-0, dai Red Dragons nell'aprile 1978, grazie alla rete di Phil Dwyer.

Galles-Iran: diretta tv e streaming

Galles-Iran, gara valida per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 11 all'Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Replay.

Le formazioni ufficiali di Galles-Iran

GALLES (3-4-3): Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Ampadu, Ramsey, Wilson, Roberts; Williams, Bale, Moore Ct: Page.

IRAN (4-4-2): Hosseini H.; Rezaeian, Pouraliganji, Hosseini M., Mohammadi; Gholizadeh, Noorollahi, Ezatolahi, Hajsafi; Azmoun, Taremi. Ct: Queiroz.

ARBITRO: Escobar (Guatemala).

ASSISTENTI: Wales (Trinidad&Tobago)-Mora Araya (Costa Rica).

IV UOMO: N'Diaye (Senegal).

VAR: Fischer (Canada).

ASS. VAR: Guerrero (Messico).