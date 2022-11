Diretta Inghilterra-Stati Uniti ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AL KHOR (QATAR) - Dopo il netto 6-2 all'esordio contro l'Iran, l'Inghilterra di Southgate cerca il bis nel secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 contro gli Stati Uniti. La nazionale dei Tre Leoni è partita forte e vincendo stasera potrebbe già assicurarsi il primo posto nel Gruppo B. Kane e compagni, infatti, in caso di successo salirebbero a 6 punti e dovrebbero sperare in un pareggio tra Galles e Iran (in programma alle 11) o in una vittoria di quest'ultimi. Gli Usa di Berhalter, invece, al debutto non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 contro la selezione di Page. Non è bastata la rete del figlio d'arte Timothy Weah, pareggiata nella ripresa dal calcio di rigore di Gareth Bale. Terzo confronto tra Inghilterra e Stati Uniti in Coppa del Mondo, dopo la vittoria per 1-0 degli Stati Uniti nel 1950 e il pareggio per 1-1 nel 2010. Calcio d'inizio alle ore 20 all'Al Bayt Stadium di Al Khor.