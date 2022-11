Galles-Iran 0-2: al 99' e al 101' Cheshmi e Rezaeian, Ramsey ko

TORINO - All'ultimo istante, che oramai non è più il novantesimo ma il centesimo minuto di gioco, e l'Iran abbatte il Galles dopo essere sbattuto su un gol annullato nel primo tempo, un doppio palo nella stessa azione nella ripresa e un portiere gallese a valanga a stendere Taremi lanciato a rete da ultimo uomo prima dell'infinito recupero. Un due a zero per i tifosi iraniani alla Italia-Germania 2006, con la stoccata di Chesmi e il cucchiaio di Rezaian arrivati in sequenza quando mancavano ormai una manciata di secondi al termine della partita: ora per la nazionale di Queiroz, che ha messo titolare e in mostra un Azmoun impressionante, una gara contro gli Usa vero e proprio spareggio sportivo con gli occhi del mondo addosso per tutto quanto c'è di extracalcistico in questa sfida. Ramsey, Bale e soci, a un solo punto, ormai praticamente spacciati a giocarsi un derby britannico con l'Inghilterra: a fare la differenza sono i gol fatti, in caso di arrivo a pari punti, e con un attacco così sterile per il Galles c'è ben poco spazio ulteriore in questi Mondiali.

L'Iran canta l'inno, Azmoun titolare canta con i piedi La premessa del match è il canto dell'inno dei giocatori ad inizio partita: comportamento diametralmente opposto al silenzio della gara d'esordio, interpretato come un chiaro segnale di protesta contro le violenze repressive del regime nei confronti della popolazione. Mentre in Iran viene arrestato un calciatore nel giro della nazionale, Voria Ghafouri, di origine curda, in campo ad Ar-Rayyan c'è titolare Azmoun, che il governo non voleva neanche fosse convocato per essersi schierato apertamente con le proteste dopo l'uccisione di Mahsa Amini, e il "Messi iraniano" mostra tutta la sua classe mettendo in grande difficoltà i gallesi tra conclusioni e triangolazioni con i compagni, con una delle quali manda in porta Gholizadeh. Vantaggio iraniano, ma interviene il VAR e annulla per offside. Il Galles si vede solo per una conclusione debole di Bale, un passaggio al portiere.