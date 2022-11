Mondiali: tutti pazzi per i Kim Five, dolcezza Van Gaal, Rihanna e la tripla fake

Un tempo c’erano i Jackson Five, la band formata in gioventù da Michael Jackson e fratelli. Adesso il Mondiale ci fa scoprire i Kim Five , che potrebbero essere un gruppo del K-pop tanto in auge, ma in realtà sono il portiere e la linea difensiva della Corea del Sud che ieri ha pareggiato contro l’Uruguay: ovvero Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su, che nella grafica prepartita, come si vede sopra, sono diventati Kim; Kim, Kim, Kim, Kim.

Van Gaal I love you

Curioso siparietto durante la conferenza stampa dell’Olanda, quando è stata data la parola a uno dei cronisti, che si è rivolto a Van Gaal così: «Sono un giovane giornalista. Non ho domande per lei. Vorrei solo dirle che sono un suo grande ammiratore». Il tecnico non ha nascosto la sorpresa, ha sorriso e ha ringraziato: «Questa cosa è molto dolce. Voglio darti un grande abbraccio». E abbraccio è stato, tra gli applausi divertiti dei colleghi del giovane giornalista.

C’è Rihanna, forse no, anzi c'era

In un video virale su Twitter si vede Rihanna assistere a una partita con la bandiera del Brasile disegnata sul collo. Quindi Rihanna è in Qatar? Macché. «Non è Rihanna, ma Priscila Beatrice, che già altre volte è stata scambiata per lei». Quindi in Qatar c’è la sosia? Macché, è davvero Rihanna. Quindi Rihanna è in Qatar? Macché, la foto risale a Germania-Argentina del 2014.