Scaloni, il mal di pancia dell’Argentina e la fake news su Messi

L' Argentina di Scaloni è chiamata a rialzare la testa dopo la clamorosa sconfitta contro l' Arabia Saudita all'esordio in Qatar . Ad attendere la squadra di Messi ci sarà il Messico , che nel primo turno ha fermato sullo 0-0 la Polonia di Lewandowski . Il ct dell'albiceleste alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa, affiancato da Lautaro Martinez . L'attaccante dell' Inter si è mostrato fiducioso per il prossimo impegno: "Contro l'Arabia Saudita per molti di noi è stata la prima partita a un Mondiale, abbiamo perso a causa dei nostri errori ma ora dobbiamo essere positivi. Contro il Messico sarà una finale. Var ? Sorprendente, ma ci sono persone che se ne occupano. Non dipende da me".

Scaloni: "Messi sta bene a livello fisico e morale"

Il ct dell'Argentina, in merito alle sensazioni provate dopo la sconfitta contro l'Arabia Saudita, ha dichiarato: "Il primo giorno è scioccante, ma il giorno dopo ti alzi e pensi alla prossima partita, non c'è altro. Puoi perdere una partita, il problema è come ti rialzi". Sulla prestazione dei debuttanti nella Coppa del Mondo, Scaloni ha detto: "È normale che quando debutti ai Mondiali senti i tipici mal di pancia quando devi rappresentare una squadra come l'Argentina". Sul prossimo determinante impegno: "Il Messico è una buona squadra. Il nostro modo di giocare non sarà differente rispetto alla partita contro l'Arabia Saudita". Scaloni ha poi fatto chiarezza sulle condizioni di Messi: "Non so da dove sia uscita la notizia che Messi ieri non si è allenato. Leo sta bene, a livello fisico e a livello morale. Non c'è nessun tipo di problema". Infine, un pensiero su Maradona a due anni dalla sua scomparsa: "È un giorno molto triste per tutti. Speriamo di farlo gioire, nel caso in cui ci guardi dal cielo".