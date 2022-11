Qatar-Senegal 1-3: Dia apre la festa africana, padroni di casa eliminati

Dopo il brutto esordio nel match inaugurale del Mondiale contro l’ Ecuador , il Qatar perde anche la seconda sfida del Gruppo A contro il Senegal con il risultato finale di 1-3 e saluta il torneo (a meno di un'incredibile concatenazione di eventi). Nel secondo turno dei gironi la selezione di Sanchez non riesce ad imporsi sugli avversari, che si sono mostrati più propositivi fin dalle prime battute della gara. Dopo il gol dell’attaccante della Salernitana Dia verso la fine del primo tempo, Diedhiou raddoppia e il Qatar accorcia le distanze con un gran colpo di testa di Muntari che svetta su Koulibaly . A chiudere i giochi ci pensa Dieng nei minuti finali.Nella prossima sfida, l’ultima della fase a gironi, il Qatar se la vedrà con l’ Olanda , che nel secondo match sfiderà l’Ecuador con l’obiettivo di qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta con un turno d’anticipo.

Qatar-Senegal 1-3, la partita

Nelle prime battute del match il Senegal si mostra fin da subito più propositivo, come dimostra l’iniziativa di Sarr che al 4’ va subito vicino al gol dopo un’azione personale a partire dalla destra. Il primo tempo sembra destinato a finire sul risultato di parità, quando al 41’ Dia, complice una chiusura sbagliata di Khoukhi, si avventa sulla sfera e deposita la palla in rete alle spalle di Barsham. La seconda frazione di gioco si apre con il gol del 2-0 per il Senegal: al 48’ Diedhiou deposita il pallone in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Qatar prova a rialzare la testa e dopo aver sfiorato il gol al 63’ e al 67’ riesce ad accorciare le distanze al 78’ con il grande stacco di testa di Muntari che sovrasta Koulibaly e indirizza la palla in porta. Le speranze della squadra di Sanchez durano poco: Dieng all’84’ realizza la rete del 3-1 su assist di Ndiaye e chiude i giochi.