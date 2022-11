Torino in Qatar: in campo, in tribuna e pure sul lettino

TORINO - Una vittoria, un pareggio e una sconfitta: il Mondiale dei granata si è fin qui colorato di ogni emozione. Si parte con la goduria di Rodriguez, che alla presenza numero 101 con la Svizzera si è regalato la soddisfazione della vittoria all’esordio contro il Camerun (rete della vittoria di Embolo, camerunese di nascita…). Quindi si passa dal pari con qualche rimpianto della Croazia, fermata sullo 0-0 dal Marocco con Vlasic costretto a uscire per un problema al polpaccio (l’attaccante esterno spera di recuperare per la prossima sfida, domenica contro il Canada). In definitiva si arriva al trio dei serbi - Milinkovic-Savic e Lukic hanno giocato dall’inizio, Radonjic è subentrato - che ha incassato il 2-0 dal Brasile di Richarlison, assoluto protagonista con una doppietta. La curiosità: Rodriguez in Qatar è seguito passo per passo da Alessandro Pernice, osteopata del Torino e professionista che il difensore ha voluto al suo fianco nella rassegna iridata.