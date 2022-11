Evra difende Cristiano Ronaldo: "Lasciate in pace CR7 e il Manchester United"

DOHA (Qatar) - Se bisogna difendere ex club o ex compagni di squadra Patrice Evra è sempre in prima e, anche3 durante i Mondiali, si è preso qualche minuto per parlare del Manchester United e di Cristiano Ronaldo. Il difensore francese ha vestito la maglia dei Red Devils dal 2006 al 2014 e in merito alle critiche su club e sul portoghese ha voluto dire la sua senza peli sulla lingua

Evra: "Cristiano non è cattivo e parla con il cuore"

"Ho parlato con Cristiano Ronaldo, quello che gli posso dire è che gli auguro il meglio perché è un grande lavoratore. E' partito bene, ha segnato un gol e il Portogallo ha vinto la sua prima partita. Gli ho mandato la mia energia positiva e mi ha ringraziato. Quindi, io capisco che tutti abbiano la loro opinione, c'è chi incolpa o chi dà ragione. Ma questo non cambierà nulla, il rapporto è concluso. Non importa cosa potete dire, non cambierà nulla. Molte persone dimenticano che Cristiano ha perso un figlio ed è tornato in campo in maniera professionale, esemplare, dando il 100% come ha sempre fallo. Molte persone lo etichettano come cattivo, ma non lo è. È una persona che ama il suo club e vuole dare il 100% per il suo club. Cristiano è un gentleman, molti calciatori alle prese con contratti inviano avvocati, lui no. Qualcuno dice che è per strategia, non è strategia. Cristiano parla con il cuore, qualcuno pensa che sia un Dio e provenga da un'alta galassia, ma rimane un essere umano. E per questo che molte persone dimenticano cosa Cristiano ha fatto per questo club, non devono dimenticarlo e metterlo davanti. Ten Hag, sapete, stava cercando di mantenere il club nella giusta direzione. Quindi quello che posso consigliarvi ragazzi è di vivere la vostra vita, divertitevi e lasciate in pace Cristiano Ronaldo e lo United."