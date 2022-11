Olanda-Ecuador 1-1: Gakpo non basta a Van Gaal. Valencia, gol e infortunio

DOHA (Qatar) - Allo stadio Khalifa International di Doha l' Olanda di Van Gaal (che non ha schierato l'ex Juventus De Ligt ) frena contro l' Ecuador pareggiando per 1-1 . Gli Orange e l'Ecuador rimangono in testa al Gruppo A a quota 4 punti ma se per gli olandesi all'ultima giornata c'è il Qatar, per La Tricolor sarà scontro diretto contro il Senegal (3 punti).

Olanda-Ecuador 1-1: la partita

Neanche il tempo di "studiarsi" che dopo 6' gli Orange sbloccano la partita con la rete di Gakpo (2° in questo Mondiale): sinistro potente dal limite dell'area imparabile per Galinde. Subito il gol l'Ecuador inizia a prendere l'iniziativa e il comando delle operazioni (soprattutto sulla fascia destra): al 31' tiro molto insidioso di Valencia ma Noppert si fa trovare pronto. L'Olanda non riesce più a sfondare e solo il fuorigioco all'ultimo minuto di recupero salva i ragazzi di Van Gall dal gol dell'Ecuador: in una mischia dentro l'area Estupinan riesce a girarsi e a calciare in porta segnando ma Porozo è in fuorigioco e davanti al portiere al momento della conclusione. La Tricolor rientra nella ripresa ancor più determinata e l'asse Estupinan-Valencia punisce l'Olanda: diagonale del primo, Noppert non trattiene e il giocatore del Fenerbahce corregge in porta la rete dell'1-1 al 53' per il 6° gol nelle sue ultime 5 partite ai Mondiali. Ecuador che rischia anche il gol del sorpasso al 58' con la traversa di Gonzalo Plata. Van Gaal mette in campo Weghorst per provare a sfruttare i suoi centimetri ma la partita negli ultimi 20 minuti cala di ritmo con Valencia costretto a chiedere il cambio all'86' per un infortunio al ginocchio uscendo anche in barella.