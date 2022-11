Stadio Al Bayt: la tenda tecnologica e sostenibile del deserto

TORINO - Il calcio d’inizio della Coppa del Mondo Fifa 2022 ha avuto luogo in una struttura in grado di assicurare un’esperienza memorabile ai fan accorsi in Qatar da tutto il mondo, lo stadio Al Bayt, situato a circa 40 km a nord della città di Doha, più precisamente a sud della città di Al Khor ed in prossimità del suo aeroporto. L’opera ha la forma e le sembianze di una enorme tenda qatariota nel deserto, “bayt al sha’ar”, simbolo di accoglienza e ospitalità, con una capienza di 60mila posti a sedere ed una superficie di 200mila metri quadrati. L'Al Bayt Stadium comprende parchi e aree verdi realizzate per accrescere la vivibilità della città e offrire alle famiglie ampi spazi dove trascorrere tempo libero all'aria aperta. Il progetto include la progettazione, la costruzione, il completamento e la manutenzione dello stadio di edifici ausiliari e dell’Energy Centre.

L'innovazione tecnologica Lo stadio, oltre che per elementi di sostenibilità, si caratterizza anche per l'innovazione nelle fasi di costruzione, durante le quali sono state utilizzate soluzioni di particolare complessità tecnica e scelte progettuali innovative per garantire condizioni climatiche ideali, per i giocatori e gli spettatori, in un ambiente caratterizzato da temperature elevate e forti escursioni termiche. La superficie esterna di colore chiaro riduce l'assorbimento di calore, favorendo un uso efficiente dei sistemi di raffreddamento. Lo stadio è stato progettato per adeguarne la capacità di accoglienza alle effettive necessità del Paese e, a fine Mondiali, il terzo anello sarà smontato e donato a nazioni in via di sviluppo che hanno bisogno di infrastrutture sportive.