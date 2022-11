Danilo, post social su condizioni e rientro: i messaggi di Juve e compagni

"Come dico sempre, si può piangere e lamentarsi oppure affrontare la situazione a testa alta e uscirne rafforzati. Sono passati 31 anni da quando ho scelto la seconda via e sta funzionando. Se necessario, ci saranno 25 ore di cure per recuperare in tempo per giocare anche solo un minuto. Nel frattempo, le mie energie saranno con i miei compagni di squadra in ogni momento della partita e lo auguro a ogni brasiliano! Manca sempre meno per il ritorno! Grazie per tutti i messaggi". Così, all'indomani della distorsione alla caviglia rimediata in Brasile-Serbia, il duttile difensore della Juventus e della nazionale verdeoro Danilo mostra ottimismo sul proprio account Instagram circa un pronto rientro in campo.