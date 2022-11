Diretta Polonia-Arabia Saudita ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

La Polonia è impegnata contro l'Arabia Saudita nel secondo turno del gruppo C ai Mondiali in Qatar. La nazionale polacca di Milik e Szczesny ha pareggiato 0-0 all'esordio con il Messico mentre l'Arabia Saudita si è resa protagonista di una clamorosa vittoria in rimonta contro l'Argentina e comanda il girone con 3 punti. "Il pari col Messico ha lasciato tutto aperto e con l'Arabia sarà una partita interessante contro una squadra che ha saputo battere una delle favorite. Non possiamo promettere nulla se non che faremo del nostro meglio" ha dichiarato Czeslaw Michniewicz, ct della Polonia, nella conferenza della vigilia.