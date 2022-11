Diretta Argentina-Messico ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo la clamorosa sconfitta all'esordio con l'Arabia Saudita, l'Argentina cerca il riscatto contro il Messico nel secondo turno della fase a gironi del Mondiale in Qatar. La nazionale di Scaloni è ultima nel girone con 0 punti mentre il Messico ha pareggiato con la Polonia al debutto e condivide il secondo posto nel gruppo proprio con i polacchi. "L'unica cosa che devi fare è rialzarti. E questo gruppo è qualificato per farlo, non abbiamo dubbi. La partita contro il Messico sarà totalmente diversa, anche se il modo di giocare della squadra sarà simile. Dobbiamo voltare pagina come abbiamo fatto e pensare di vincere. E pensiamo di giocare allo stesso modo", ha dichiarato Scaloni alla vigilia della sfida.