Belgio-Marocco, Martinez annuncia: "Lukaku ci sarà". Hazard contro le critiche

Domani il Belgio affronta il Marocco nella seconda giornata dei gironi dei Mondiali in Qatar. Il ct della nazionale belga Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sulle condizioni di Romelu Lukaku : “Lukaku ci sarà contro il Marocco ma non partirà titolare. Si sta allenando bene ma dobbiamo vedere come si comporta il suo fisico. Oggi si è allenato molto molto bene”. Poi, sulle altre assenze: “Abbiamo tanta qualità e soprattutto tanta esperienza, le assenze non devono assolutamente rappresentare un problema”.

Belgio, le parole di Hazard in conferenza stampa

Assieme a Martinez, anche Eden Hazard in conferenza stampa. "Alle critiche ci sono abituato. Ho letto qualcosa di positivo dopo la partita contro il Canada, ma se non giocherò bene contro il Marocco, sentiremo comunque che sono finito. La risposta che devo dare è semplice: devo giocare bene in ogni partita in modo che tutti siano contenti e possiamo fare qualcosa di buono. Ho sempre detto che più gioco, meglio sto. Il Belgio può vincere la Coppa del Mondo, con me al top. In caso contrario, è più difficile” ha dichiarato Hazard. "La Germania? Ho visto il loro gesto di protesta, sì ma poi hanno perso la gara. Avrebbero fatto meglio a non farlo, così magari avrebbero vinto. Siamo qui per giocare a calcio, e non per lanciare un messaggio politico. I calciatori rendono di più quando si concentrano solo sul calcio, e noi vogliamo concentrarci solo su questo. Comunque non avrei voluto prendere un'ammonizione per questo" ha aggiunto il giocatore belga.