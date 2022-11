Tunisia-Australia 0-1: Duke riaccende le speranze dei Socceroos

Mondiali 2022, le classifiche

Tunisia-Australia 0-1: la partita

La Tunisia non aggredisce la partita nei primi minuti e l'Australia, in comando delle operazioni, sblocca il risultato al 22': cross dalla sinistra di Goodwin e bel colpo di testa in Mitchell Duke che batte Dahmen per l'1-0. La Tunisia reagisce sul finale del primo tempo quando ha due occasioni per il pareggio: al 38' Msakni serve sulla destra all'interno dell'area Drager colpisce a botta sicura e solo l'intervento in scivolato di Rowles salva l'Australia che rischia nuovamente al 47' quando Msakni sfiora il primo palo da pochi passi su bel crosso dalla destra di Jebali, il migliore in campo per Kadri. Le aquile di Cartagine fanno la partita ma senza creare mai un vero pericolo e al 70', per questione di centimetri, Leckie manca l'impatto con il pallone da dentro l'area piccola che avrebbe voluto dire 2-0 Australia. È l'unico acuto dei Socceroos nella ripresa. Nei minuti finali è assedio delle Aquile di Cartagine ma Ryan è sempre attento tra i pali e ferma ogni assalto degli avversari come all'88' sul tentativo di Khazri.