Galles-Iran, le pagelle: Ramsey inutile, Cheshmi e lo scaldabagno vincente

Le pagelle del Galles

HENNESSEY 4.5 Salvato due volte dai pali, si salva da solo su Ezatolahi. Travolge Taremi fuori area e viene giustamente espulso. Dando la svolta alla partita.

MEPHAM 5 Insicuro nell’insicura difesa gallese.

RODON 4.5 Entrata dura (solo giallo) su Taremi. Non sa essere argine quando nel recupero là dietro al Galles salta tutto.

B. DAVIES 5 Nel finale ha sul sinistro la palla della vittoria, Hosseini gliela mette in angolo. Poi crolla con i compagni di reparto.

ROBERTS 5.5 L’ottimo cross per la palla gol di Moore, nel prosieguo sparisce. Johnson (12’ st) 5 Fa pure peggio, giocando troppo basso.

RAMSEY 4.5 L’inutilità assoluta. Facile sacrificare proprio lui dopo l’espulsione di Hennessey. Ward (42’ st) ng Entra a freddo e becca due gol senza nemmeno capire dov’è. Una valutazione sarebbe ingenerosa.

AMPADU 5.5 Difensore centrale al quale Queiroz chiede di stare qualche metro più avanti per dare i timing alla squadra. Deve sbrigare anche il lavoro dello spettrale Ramsey. Allen (32’ st) 5 Disorientato.

WILSON 5 Murato quando Davies lo mette in porta. Ci si aspettava da lui un po’ di qualità. James (12’ st) 5 Non dà brio.

N. WILLIAMS 5.5 Tanti duelli, molte energie lasciate sul campo.

BALE 4.5 Mai nel vivo delle giocate. Delusione formato maxi.

MOORE 5.5 Non sfrutta una buona occasione. Lo cercano in continuazione per le spizzate aeree: spesso anticipato.

CT PAGE 4.5 Solo una palla gol confezionata contro una squadra che aveva subito 6 reti al debutto.