Polonia-Arabia Saudita 2-0: Szczesny alla Buffon, in gol Zielinski e Lewandowski

Stavolta l' Arabia Saudita , pur giocando una partita di tutto rispetto, non è riuscita a ribaltare i pronostici e ha perso 2-0 contro la Polonia , trascinata dai gol di Zielinski e Lewandowski (in lacrime per la prima rete in un Mondiale!), ma soprattutto dalle parate di Szczesny che, tra gli altri interventi decisivi, ha neutralizzato anche un calcio di rigore. L'altro bianconero Milik , invece, ha colpito una traversa nel secondo tempo. La Polonia (4 punti) guida dunque il girone C di Qatar 2022, seguita proprio dall'Arabia Saudita (3 punti). Chiudono Messico (1 punto) e Argentina (0 punti) che si sfideranno in serata.

Primo tempo: Zielinski-gol e super Szczesny

Fino al 20' poche emozioni e quattro cartellini gialli: tre per i polacchi Kiwior, Cash e Milik e uno per il saudita Al Malki. Al 37' lunga interruzione per curare il braccio di Albulayhi, involontariamente calpestato da Lewandowski. L'attaccante due minuti dopo torna protagonista in positivo: assist per il gol di Zielinski che sblocca il match con una sassata da distanza ravvicinata. Primo tiro in porta, prima rete per la squadra di Michniewicz. Al 45' però l'arbitro, dopo l'intevento del Var su un episodio più che dubbio in area polacca, assegna un calcio di rigore all'Arabia Saudita. A batterlo si presenta Al Dawsari che si fa ipnotizzare da un super Szczesny: l'estremo difensore prima respinge il tiro e poi si fa trovare pronto anche sul seguente tentativo di Al Breik. Grazie al portierone bianconero il primo tempo si chiude sull'1-0, dopo dieci minuti di recupero.

Secondo tempo: traversa di Milik e primo gol Mondiale di Lewandowski

Ad inizio ripresa confusione davanti a Szczesny che è costretto a risolvere ancora una volta una situazione pericolosa per la Polonia. Al 63' il bianconero Milik colpisce in pieno la traversa con un colpo di testa e due minuti dopo anche Lewandowski si ferma al palo. Lo stesso attaccante del Barcellona all'82' approfitta di un clamoroso errore difensivo saudita per rubar palla e segnare un gol facile facile per uno come lui ma non banale, perché è la prima rete segnata in un Mondiale.