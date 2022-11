Francia-Danimarca 2-1: Mbappé supera Zidane e Platini, Deschamps agli ottavi

Dopo il convincente esordio con la vittoria per 4-1 contro l’ Australia la Francia si conferma una delle candidate alla vittoria finale del Mondiale in Qatar imponendosi anche contro la Danimarca con il risultato di 2-1. La selezione di Deschamps si guadagna così con un turno d’anticipo l’accesso agli ottavi di finale del torneo iridato, mentre i ragazzi di Hjulmand si giocheranno tutto all’ultimo match del Gruppo D contro l’Australia. Inoltre, con ogni probabilità la Francia chiuderà il girone da prima in classifica: ci dovrebbero essere sette gol tra un'eventuale sconfitta dei francesi contro la Tunisia e l'eventuale vittoria dell'Australia contro la Danimarca per far sì che gli australiani sorpassino Rabiot e compagni in testa. Continua a brillare la stella di Kylian Mbappé , che con la sua doppietta raggiunge quota 7 gol complessivi ai Mondiali e a soli 23 anni supera due leggende come Zidane e Platini , che in carriera ne hanno messi a segno 5.

Francia-Danimarca 2-1, la partita

Il match inizia con le due squadre che si affrontano a viso aperto e senza paura, e al 12’ ecco la prima occasione per la Francia: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Varane spizza verso il secondo palo ma Maehle evita in scivolata un gol praticamente fatto. Al 21’ è ancora la Francia a sfiorare il vantaggio con il solito Rabiot, che stacca di testa in area ma trova la pronta risposta di Schmeichel. Al 40’ l’occasione più nitida del primo tempo: Mbappé sbaglia in maniera clamorosa un rigore in movimento. La prima frazione si chiude dunque a reti inviolate. La prima emozione del secondo tempo arriva al 56’, con il fenomeno del Psg che dopo un’azione solitaria partendo da centrocampo conclude in porta trovando l’intervento del portiere. Dopo pochi minuti, è Griezmann a divorarsi il gol da solo davanti a Schmeichel. La partita si sblocca al 61’: Mbappé da due passi sfrutta al meglio l’assist al bacio di Theo Hernandez e porta in vantaggio la Francia. La Danimarca non ci sta e rialza la testa subito, trovando il gol del pareggio al 68’ con Christensen, che supera Lloris con un colpo di testa. Entrambe le squadre hanno voglia di vincere: Lloris chiude su Lindstrom al 73', Rabiot all'80' sfiora l'eurogol in semirovesciata. All'86' ci pensa ancora il fenomenale Mbappé a riportare avanti la Francia finalizzando con la coscia a un passo da Schmeichel su assist di Griezmann. La partita si chiude dunque sul risultato di 2-1 per la squadra di Deschamps.