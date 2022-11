Argentina-Messico 2-0, Messi trascinatore: gol e assist per Fernandez

Dopo la clamorosa sconfitta all’esordio in Qatar per 1-2 contro l’Arabia Saudita l’Argentina di Scaloni rialza la testa e vince per 1-0 contro il Messico. Nel match in cui raggiunge Maradona come il giocatore argentino con più presenze nella storia dei Mondiali (a quota 21), Messi risulta ancora una volta decisivo per la squadra: dopo un primo tempo anonimo e senza occasioni, il capitano dell’albiceleste sblocca la partita con un tiro rasoterra da fuori area in seguito all’assist di Di Maria. Inoltre, con il gol in questione il numero 10 raggiunge Diego anche per quanto riguarda le reti messe a segno in Coppa del Mondo, ovvero 8 (dietro solo a Batistuta, che ne ha realizzate 10). L’Argentina si giocherà dunque l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale nell’ultimo turno della fase a gironi contro la Polonia di Lewandowski, che nella seconda sfida del Gruppo C ha superato l’Arabia Saudita di Renard per 2-0.