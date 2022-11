Wojciech Szczesny 10

È suo l'unico voto positivo di giornata. Altro che Lewandowski. Se la Polonia è ancora in corsa per un posto al sole, lo deve al suo leader silenzioso. Respinge il rigore dell'eroe arabo Salem Al-Dawsari e la successiva ribattuta di un suo compagno di squadra mentre, con la coda dell'occhio, teneva tutto sotto controllo: «Anche se avesse segnato, non sarebbe stato valido perché era entrato in area troppo presto». Quando si dice visione periferica.