Diretta Giappone-Costa Rica ore 11: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

Giappone e Costa Rica si affrontano nel secondo turno del girone E del Mondiale in Qatar. I giapponesi hanno vinto 2-1 contro la Germania nel match di esordio e condividono il primo posto della classifica del gruppo con la Spagna mentre il Costa Rica è a zero punti dopo la netta sconfitta contro gli spagnoli (0-7). "Mi sembra che sia difficile che il successo non ci faccia montare la testa. Abbiamo battuto la Germania, è vero. Grazie anche al fatto che abbiamo giocatori di Premier League, Bundesliga e altri campionati europei. Questo ci ha aiutato molto. A livello storico, è un risultato incredibile. I giocatori l'hanno presa con naturalezza. La prossima partita sarà importante. Abbiamo vinto ma adesso dobbiamo cambiare mentalità e dimenticare quella vittoria" ha dichiarato l'allenatore del Giappone Hajime Moriyasu, alla vigilia della sfida.