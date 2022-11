Diretta Belgio-Marocco ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Belgio è impegnato contro il Marocco nel secondo turno della fase a gironi del Mondiale. Le due nazionali sono inserite nel gruppo F con Croazia e Canada. La nazionale belga è prima in classifica con 3 punti dopo la vittoria contro il Canada all'esordio mentre il Marocco è con la Croazia a quota 1 dopo il pareggio di 0-0 del primo turno. "Siamo ancora in recupero dopo la prima partita. Stile di gioco? In alcune partite abbiamo avuto difficoltà, ma adesso stiamo crescendo. Vogliamo rischiare, vogliamo costruire da dietro. Dobbiamo migliorare su questo aspetto" ha dichiarato il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, alla vigilia della sfida.