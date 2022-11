Diretta Croazia-Canada ore 17: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo il pareggio contro il Marocco nel primo turno, la Croazia è impegnata contro il Canada nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali in Qatar. La nazionale di Dalic e i canadesi sono inseriti nel girone F con Belgio e Marocco. Il clima è infuocato dopo le particolari dichiarazioni del ct del Canada John Herdman. Parole che non hanno fatto sicuramente piacere ai croati: "Non è proprio carino dire una cosa del genere, ma è un suo diritto. Di sicuro quelle parole non sono un segno di rispetto, siamo i vicecampioni del mondo. La Croazia merita di essere rispettata, per il modo in cui gioca e per la sua condotta. Noi rispettiamo tutti e ci aspettiamo che i nostri avversari facciano altrettanto" ha detto Zlatko Dalic, ct della Croazia in conferenza stampa.