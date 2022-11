Diretta Spagna-Germania ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Spagna e Germania si affrontano, con umori differenti, nel secondo turno del girone E del Mondiale in Qatar. La nazionale di Luis Enrique ha travolto 7-0 la Costa Rica nel match di esordio mentre la Germania di Flick è stata battuta in rimonta dal Giappone. "Cambiamenti? Dipende dal gioco. Faccio quello che ritengo sia meglio per la squadra. Dipende dallo stato di forma dei giocatori. Stanno tutti bene. Conosco molto bene l'allenatore della Germania, è un tecnico di successo. Una Germania così può essere molto più pericolosa. Alla fine dobbiamo fare la partita che ci interessa e se ci riusciamo possiamo fare un buon risultato" ha detto Luis Enrique nella conferenza della vigilia.