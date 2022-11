Giappone-Costa Rica 0-1: sorpresa Fuller, tutto in ballo per gli ottavi

Il bello del Mondiale è anche perdere la partita d’esordio per 7-0, trovare il primo tiro in porta (con tanto di gol) all’81’ della seconda sfida del girone ed essere ancora in corsa per un posto agli ottavi di finale. Che, per carità, saranno difficilissimi ma mai impossibili. È il breve riassunto della Costa Rica, che con il sinistro a giro di Fuller ridimensiona le ambizioni del Giappone e sfiderà la Germania per l’appuntamento con la storia. Domenica mondiale tutt’altro che ambiziosa dal punto di vista dello spettacolo, gara soporifera accesa soltanto nel finale dal difensore match winner dell’Herediano e salvata dal miracolo di Keylor Navas a ridosso del recupero.