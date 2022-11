Brasile-Svizzera, Tite: "Neymar non ha finito il Mondiale". E su Danilo...

Al Brasile basterà una vittoria contro la Svizzera per assicurarsi un posto agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Nonostante la vittoria per 2-0 con una buona prestazione all’esordio contro la Serbia di Vlahovic, i tifosi brasiliani sono preoccupati per le condizioni di Neymar e di Danilo. In conferenza stampa Tite ha dichiarato: “Neymar tornerà a disposizione, non ha finito il Mondiale. Non posso dirvi quando torneranno lui e Danilo di preciso, perchè non lo so, ma posso dirvi che li avremo a disposizione per le prossime partite”. Sull’eccessiva quantità di falli rimediati dal fuoriclasse del Psg: “È normale che subisca numerosi falli, gli avversari si concentrano su di lui”.