Sampdoria, sorriso Sabiri: decisivo al Mondiale col Marocco, "Felicissimo"

DOHA (Qatar) - È il minuto 73 di Belgio-Marocco, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Coppa del Mondo, il risultato è di 0-0, quando Abdelhamid Sabiri, talento nordafricano con passaporto tedesco in forza alla Sampdoria, disegna una traiettoria perfetta da posizione impossibile. Tutti corrono ad abbracciarlo, il suo nome compare nel tabellino, salvo la rettifica della Fifa alcune ore dopo il triplice fischio finale: sulla linea, infatti, la sfiora Saiss, a cui viene attribuita la rete, che non cancella tuttavia il gesto tecnico dell'ex Ascoli. Al termine del match, terminato 2-0 in favore della selezione maghrebina, il fantasista scuola Darmstadt trattiene a stento la propria emozione ai microfoni della Rai: "Sono felicissimo per il gol - dichiara prima della spiacevole sorpresa - e per i nostri tifosi che sono qui. Ora dobbiamo andare avanti così, continuare a giocare in questo modo e rendere orgoglioso il nostro pubblico".