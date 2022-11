Polveriera Belgio, Vertonghen attacca De Bruyne e sul web è ironia vecchi

Vertonghen risponde a De Bruyne: il web si scatena

Non si è fatta attendere la risposta di un compagno di squadra, Jan Vertonghen, 35enne difensore ex Ajax e Tottenham, attualmente in forza all'Anderlecht: "Abbiamo giocato davvero male, soprattutto in attacco. Evidentemente siamo troppo vecchi anche lì per segnare...". Se il ct Martinez dovrà ricomporre la situazione in vista dell'ultima, decisiva sfida contro la Croazia, sul web impazzano ironie e meme con la nazionale belga composta dalla 'versione attempata' dei calciatori partiti per il Qatar.