Diretta Camerun-Serbia ore 11: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Camerun e Serbia si affrontano nel secondo turno della fase a gironi dei Mondiali in Qatar. Entrambe le nazionali, inserite nel gruppo G, hanno perso la partita di esordio e sono a caccia di punti per il passaggio del turno: la selezione africana è stata battuta 1-0 dalla Svizzera mentre i serbi sono stati sconfitti 2-0 dal Brasile. "Speriamo con il nostro stile di gioco di poter domare i leoni. Non sarà facile, perché sono seri e forti, ma venderemo cara la pelle. Sappiamo che dovremo giocarci il passaggio del turno contro Camerun e Svizzera. Abbiamo preparato la partita al meglio e anche a livello di infortuni stiamo decisamente meglio" ha dichiarato Dragan Stojkovic, ct della Serbia, nella conferenza della vigilia.