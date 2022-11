Diretta Brasile-Svizzera ore 17: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Brasile gioca contro la Svizzera nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale in Qatar . La nazionale guidata da Tite ha vinto 2-0 nel match d'esordio contro la Serbia mentre la selezione svizzera ha battuto di misura 1-0 il Camerun. Le due squadre condividono il primo posto nel girone G. "Abbiamo un appuntamento importante e nessuno può giocare al 50%. Bisogna entrare nei duelli e mantenere il nostro piano tattico. Gli errori possono arrivare e i conti li faremo dopo. In campo bisogna scendere al massimo delle nostre potenzialità" ha dichiarato Murat Yakin, ct della Svizzera, nella conferenza stampa alla vigilia .

Dove vedere Brasile-Svizzera: diretta tv e streaming

La sfida Brasile-Svizzera, alle ore 17, sarà visibile in chiaro in diretta tv su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay.

Brasile-Svizzera, probabili formazioni

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Rapinha, Paquetà, Vinicius; Richarlison. CT: Tite. A disposizione: Ederson, Weverton, Bremer, Dani Alves, Alex Telles, Bruno Guimaraes, Fabinho, Everton, Martinelli, Antony, Rodrygo, Pedro.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Shaqiri; Sow, Vargas, Embolo. CT: Yakin. A disposizione: Omlin, Kobel, Kohn, Fernandes, Zakaria, Seferovic, Aebischer, Fassnacht, Cumart, Okafor, Frei, Schar, Rieder, Jashari.

ARBITRO: Barton (El Salvador)

ASSISTENTI: Zeegelaar-Moran

QUARTO UOMO: Said Martinez

VAR: Walter Lopez

AVAR: Armando Villarreal