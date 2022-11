Diretta Portogallo-Uruguay ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Portogallo-Uruguay: diretta tv e streaming

Portogallo-Uruguay, gara valida per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 20 al Lusail Iconic Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Portogallo-Uruguay

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Bruno Fernandes, Ruben Neves, Carvalho; Bernardo Silva, Ronaldo, Joao Felix. Ct: Fernando Santos.

A disposizione: Rui Patricio, Sá, Nuno Mendes, Antonio Silva, Dalot, Palhinha, Otavio, Vitinha, Matheus, Joao Mario, Leao, Horta, Ramos, André Silva.

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino, Pellistri, Suarez, Nunez. Ct: Alonso.

A disposizione: Muslera, Sosa, Coates, Vina, Varela, Rodriguez, Torreira, Ugarte, De la Cruz, De Arrascaeta, Torres, Canobbio, Gomez, Cavani.

ARBITRO: Faghani (Iran).

ASSISTENTI: Mansouri (Iran)-Abolfazli (Iran).

IV UOMO: Al Jassim (Qatar).

VAR: Al Marri (Qatar).

ASS. VAR: Evans (Australia).