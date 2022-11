Camerun-Serbia 3-3: Milinkovic gol non basta, Vlahovic in panchina

Partita spettacolare e ricca di colpi di scena quella tra Camerun e Serbia, finita 3-3 . Apre le danze Castelletto al 19' dopo un palo colpito da Mitrovic. In tre dei sei minuti di recupero dopo il 45' ecco il primo ribaltone del match: Pavlovic di testa e Milinkovic di sinistro fissano il risultato sull'1-2. Nella ripresa gli uomini di Stojkovic segnano il terzo gol con Mitrovic e pensano quindi di poter gestire il doppio vantaggio, senza fare i conti con il subentrato Aboubakar . L'attaccante del Camerun ruba la scena a tutti: prima segna con un pallonetto e poi fornisce l'assist per il 3-3 di Choupo-Moting .

Primo tempo: Pavlovic e Milinkovic ribaltano Castelletto

Serbia subito vicinissima al gol con Mitrovic che all'11' da posizione angolata viene fermato solo dal palo. Sei minuti dopo, invece, lo stesso attaccante fallisce clamorosamente una conclusione dal cuore dell'area avversaria dopo un disastro difensivo. Al 19' Kunde scalda i guantoni di Vanja Milinkovic-Savic con una sassata dalla destra deviata in angolo dal portiere del Torino. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo arriva il gol del Camerun: Castelletto segna facilmente sfruttando al meglio la deviazione di un compagno di squadra che sorprende la difesa serba. La squadra di Stojkovic cerca di reagire, ma si espone alle ripartenze avversarie: Kunde fallisce una doppia occasione al 44'. Nei primi tre minuti dei sei di recupero cambia tutto: prima Tadic su punizione pesca perfettamente Pavlovic che insacca di testa e poi arriva il sinistro di Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio porta avanti i suoi con un bel tiro da fuori area approfittando di un precedente errore di Anguissa. Mitrovic, prima dell'intervallo, ha anche l'ocassione di siglare il tris serbo, ma non ne approfitta.

Secondo tempo: tris di Mitrovic, ma Aboubakar e Choupo-Moting pareggiano

Se nel primo tempo Mitrovic aveva fallito due occasioni e colpito un palo, al 52' riesce ad aggiungere la sua firma al tabellino: è lui a chiudere una spettacolare azione corale della Serbia che si porta subito sul 3-1. Ma il Camerun non si arrende e Aboubakar, entrato al 55', dopo un paio di guizzi trova il secondo gol della sua squadra con un pregevole pallonetto che riapre la partita. Il 3-2, in un primo tempo annullato per fuorigioco, viene poi convalidato dal Var. L'ispiratissimo Aboubakar, due minuti dopo la rete, fornisce l'assist per il rocambolesco 3-3, finalizzato da Choupo-Moting.