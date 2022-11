Canelo Alvarez, furia messicana su Messi: "Preghi Dio che non lo trovi"

Argentina-Messico, partita del secondo turno dei Mondiali in Qatar, non è ancora finita. Dopo la vittoria per 2-0 degli argentini, sono scoppiate le polemiche per un particolare gesto di Leo Messi nello spogliatoio durante i festeggiamenti per il successo. In un video condiviso sui social network e che sta facendo il giro del mondo, si vede il campione argentino che dà un calcio a una maglia del Messico gettata per terra. Impossibile stabilire dalle immagini se sia davvero un gesto fatto di proposito oppure no. Sui social, però, è scoppiata la bufera e Messi è stato preso di mira dai tifosi messicani.