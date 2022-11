Collina, non è un mondiale per donne: ma non aveva detto di guardare alla qualità e non al genere?

No, questo non è un mondiale per donne. Dal 20 gennaio 2017, la commissione arbitrale Fifa è presieduta da Pierluigi Collina, 62 anni, ex miglior arbitro del mondo di cui non si può dire altrettanto quale designatore. Sinora, in Qatar, sono stati indicati soltanto arbitri per la direzione di gara: il contentino massimo per le tre colleghe e le sei assistenti convocate è stato per sei volte il ruolo di quarto ufficiale o di Offside Var. Eppure, presentando la squadra dei fischietti mondiali, Collina aveva solennemente dichiarato: "Mi auguro che, in futuro, la selezione di ufficiali di gara femminili per importanti competizioni maschili sia ritenuta un fatto normale e non clamoroso. Noi non guardiamo al genere, ma alla qualità". S'è visto. Soprattutto, pur se descritte bravissime e assolutamente all'altezza della prova iridata, l'hanno visto Stéphanie Frappart, 38 anni, francese; Salima Mukansanga, 34 anni, ruandese; Salima Mukansanga, 34 anni, ruandese e le guardalinee Neuza Back, 38 anni, brasiliana; Karen Janett Diaz Medina, 38 anni, messicana e Kathryn Nesbitt, 34 anni, americana. Sino a questo momento, chi c'è rimasta più male di tutte, è Frappart, autentica icona del movimento arbitrale femminile mondiale, prima donna ad arbitrare in Ligue 1; prima donna a dirigere la finale del Mondiale donne e la finale di Supercoppa maschile Liverpool-Chelsea guadagnandosi applausi a scena aperta; prima donna ad arbitrare una gara di Champions League (Juve-Dinamo Kiev) nonché due eliminatorie mondiali (Olanda-Lettonia e Lituania-Irlanda del Nord). Coraggio, Collina. Qual è il problema?