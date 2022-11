Germania-Fifa, è ancora scontro: avviata un’indagine

DOHA (Qatar) - La Commissione disciplinare della Fifa ha avviato un'indagine contro la Federazione tedesca per possibili violazioni del regolamento dei Mondiali in Qatar e di quello delle nazionali. L'apertura del fascicolo è dovuta alla possibile infrazione legata alla conferenza stampa obbligatoria che si è tenuta domenica, alla vigilia del match contro la Spagna, alla quale ha partecipato solo il tecnico Hansi Flick. Nessun giocatore tedesco era presente al World Cup Press Center, come stabilito, in violazione del Regolamento Media-Marketing e di quello riguardante le squadre.