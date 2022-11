Olanda-Qatar, Van Gaal: "Depay fondamentale per vincere i Mondiali. Dumfries migliorerà"

AL KHOR (Qatar) - “Non stiamo correndo rischi con Memphis Depay. Abbiamo bisogno di lui per diventare campioni del mondo . Quanto giocherà? Devo ancora decidere, ma darà il suo contributo”. Alla vigilia della sfida valida per la terza ed ultima giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo contro i padroni di casa del Qatar, già aritmeticamente eliminati, il tecnico dell'Olanda Louis Van Gaal è intervenuto in conferenza stampa : " Pochi cross da Blind e Dumfries? Su questo miglioreremo ".

Van Gaal su Xavi Simons e sul clima in Qatar

“Mi è capitato di dire a Xavi Simons che poteva fare di più. Dipende dalla partita e anche da come gioca l'avversario. Ci alleniamo una volta al giorno. Poi posso vedere, tra le altre cose, se mostra fegato o no. Vedo un miglioramento, nella sua interezza. Cerca di eseguire ciò che gli chiediamo. In allenamento sono anche più concentrato su queste tipologie di giocatori che non su quelli che già conosco bene. Il clima in Qatar? Abbiamo dovuto abituarci al caldo e all'umidità, anche se qui è meno elevata. I giocatori possono semplicemente sudare qui. Sudo anche io, ma meno dei miei giocatori. Ora che ci siamo abituati passeremo all'allenamento serale. È tutto scientificamente studiato. Il Qatar? Anche loro giocano con il 5-3-2, quindi sarà simile ad una partita a scacchi", conclude Van Gaal.

De Jong: "Giochiamo da Olanda!"

Accanto a Van Gaal, in sala stampa c'è anche Frenkie de Jong: “Lo abbiamo dimostrato spesso. Siamo in forma e in una buona posizione in questo girone, nonostante l'ultima partita. Siamo molto fiduciosi su come possiamo giocare. Ora tocca a noi dimostrarlo".