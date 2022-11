Clamoroso Francia: Benzema sta guarendo, potrebbe tornare al Mondiale

" Karim Benzema potrebbe tornare a disposizione del ct della Francia Didier Deschamps ". Mentre in Spagna assicurano che l'attaccante fresco vincitore del Pallone d'Oro sia pronto per riprendere gli allenamenti agli ordini di Carlo Ancelotti con il Real Madrid, i quotidiani d'Oltralpe sono convinti che il suo rientro in campo possa avvenire molto prima della ripresa dei campionati, per almeno una partita della fase ad eliminazione diretta della massima competizione calcistica in corso di svolgimento in Qatar, traguardo tra l'altro già aritmeticamente raggiunto - con un turno d'anticipo - dalla nazionale transalpina.

Benzema con la Francia ai Mondiali: cosa dice il regolamento

Secondo il regolarmento, Deschamps non avrebbe alcuna limitazione circa l'utilizzo di Karim Benzema. Nonostante l'infortunio subito poco prima della partenza per il Medio Oriente, infatti, l'ex centrocampista ed allenatore della Juventus, attuale commissario tecnico della nazionale transalpina, non ha depennato il bomber di origine algerina dalla lista dei convocati e, pertanto, fa parte del roster a disposizione per i Mondiali. La stessa Fifa, nei giorni scorsi, aveva chiarito che l'attaccante del Real Madrid, qualora la Francia bissasse in Qatar il successo ottenuto quattro anni fa in Russia, verrebbe considerato a tutti gli effetti Campione del Mondo, anche se non dovesse scendere in campo neppure per pochi istanti.