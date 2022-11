Fagioli e Morata, la connection social continua: ora spunta il Tennis!

TORINO - Non solo la stampa spagnola, c'è un ex compagno che accompagna le gesta di Alvaro Morata, giunto a due reti - in altrettante apparizioni da subentrato - con la maglia della nazionale spagnola ai Mondiali di Qatar2022: si tratta di Nicolò Fagioli, giovane centrocampista della Juventus, che segue con maniacale puntualità ogni apparizione dell'attaccante in forza all'Atletico Madrid, repostando tra le proprie storie i suoi gol. Dopo il primo centro, l'ultima delle sette reti rifilate dalla Roja al Costa Rica, il classe 2001 prodotto del vivaio bianconero aveva utilizzato tra le emoticon di accompagnamento al filmato degli occhiali neri, richiamando alla mente la celebre esultanza di Morata contro l'Inter nella stagione 2014-15. Stavolta, invece, accanto ai frame del momentaneo vantaggio contro la Germania, utilizza una lunga serie di cuori. Ma non solo...