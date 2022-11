Galles-Inghilterra, Southgate: "Ecco come sta Kane"

L’Inghilterra si appresta ad affrontare il Galles nell’ultima sfida della fase a gironi dei Mondiali. Dopo aver surclassato l’Iran per 6-2 e aver pareggiato 0-0 contro gli Stati Uniti di McKennie, agli inglesi basterà pareggiare contro la squadra di Page per assicurarsi un posto agli ottavi del torneo iridato. Southgate, alla vigilia del match, ha parlato in conferenza stampa insieme a Jordan Henderson: “Dobbiamo equilibrare freschezza e stabilità. Noi favoriti? Ci siamo abituati. In termini di ranking sì, e dobbiamo accettare questa responsabilità”.