Diretta Ecuador-Senegal ore 16: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DOHA (Qatar) - Ultima gara del Girone A per Ecuador e Senegal e ultima occasione per acciuffare il pass per gli ottavi di finale del Mondiale 2022. I sudamericani, dopo la vittoria con il Qatar e il pari con l'Olanda, trascinati dal capitano e bomber Enner Valencia, avranno a disposizione due risultati su tre per ottenere al qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Obbligatori invece i tre punti per la nazionale africana che, dopo il ko con gli Orange e la vittoria sui padroni di casa, vorranno continuare il loro cammino nella competizione internazionale nonostante l'assenza di Mané che continua a pesare su Koulibaly e compagni.

Ecuador-Senegal: diretta tv e streaming

Ecuador-Senegal, gara valida per il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 al Khalifa International Stadium di Doha e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Ecuador-Senegal

ECUADOR (3-4-2-1): Galindez, Poroso, Torres, Hincapiè; Preciado, Palma, Caicedo, Estupinian; Plata, Valencia; Estrada. Ct: Alfaro. A disposizione: Ramirez, Dominguez, Arboleda, Cifuentes, Pacho, Gruezo, A. Preciado, Ibarra, Arreaga, Mena, Sarmiento, Palacios, Reasco, Rodriguez. Indisponibili: -. Squalificati: Mendez. Diffidati: Caicedo.

SENEGAL (4-4-2): E. Mendy, Jakobs, Koulibaly, Diallo, Sabaly; Diatta, Gana Gueye, N. Mendy, I. Sarr; Diedhiou, Dia. Ct: Cissé. A disposizione: Dieng, Gomis, F. Mendy, Cisse, M. Ndiaye, Ballo-Tourè, Name, Gueye. Kouyate, Ciss, Sarr, I. Ndiaye, Jackson, L. Ndiaye, Dieng. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Dia, Gana Gueye, Jakobs, N. Mendy

ARBITRO: Turpin (Francia)

ASSISTENTI: Danos-Gringore (Francia)

IV UOMO: Kovacs (Romania)

VAR E AVAR: Brisard-Millot (Francia)